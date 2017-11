Belde Evleri 16 Yaşında

Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği Belde Evleri projesinin 16. yıldönümü, yoğun katılım ile kutlandı.



Altınsaray Düğün Salonu'nda gerçekleşen kutlama programına, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra meclis üyeleri ve yaklaşık 2 bin kadın katıldı. Salonda toplanan coşkulu kalabalığa hitap eden Başkan Ataç, "Bugün Belde Evleri'nin 16. yaşını kutluyoruz, hepimize hayırlı olsun. İlkini 2001 yılında Fevzi Çakmak'ta açmıştık. Konum olarak ihtiyacı olan bir mahalleydi. Belde Evleri'nin yapılmasındaki ana amaç, siz kadınları evden çıkarıp üretken, aile içinde daha yararlı bir konuma getirmekti. Bunu başta açıkça söylemek zordu ama bugün eşlerinizi de o kadar takdir ediyorum ki sizi belediyemizin yaptığı her noktaya gönül rahatlığıyla gönderiyorlar. 11 Kasım'da Anıtkabir'deydik. Fotoğraf çektirirken hanımlarımızdan biri 'Bizden usanmadın mı daha' diye sordu. Siz benim baş tacımsınız, hatta her yerde de söylediğim gibi, ben seçim kazanıyorsam siz kadınların sayesinde, dedim" ifadelerini kullandı.



En iyi siyaset, en iyi hizmettir



Belde Evleri'nde verilen hizmetlere de değinen Başkan Ataç, "Özgürlük çok güzel. Rahat rahat sokağa çıkabilmek, çalışabilmek, özgür olabilmek... 2009'dan bu yana yaklaşık 100 bin kadınımız Belde Evleri'nden hizmet aldı. 50 bin çocuğumuz farklı merkezlerden hizmet aldı. Bu yıl 16. yılını kutluyoruz Belde Evleri'mizin. Hepimize hayırlı uğurlu olsun hanımlar. Bugün Tepebaşı'nda 23 tane Belde Evi, 7 tane de Deneyimli Kafe'miz var. Deneyimli Kafeler de o kadar iyi çalışıyorlar ki İçinde kurslar oluyor, özellikle yaz geceleri geç saatlere kadar da açık kalıyor. Parkın içinde güzel, huzurlu bir mekan. Belde Evleri konusunda yoğun talep var. Mahalle olan köylerimiz de Belde Evi istiyor. Bugün kültür turlarımız 200 bin kişiye ulaştı. Sizlerin sayesinde bu rakamlara eriştik. Çanakkale'ye, Anıtkabir'e, Beypazarı'na, Bursa'ya gidildi. Az da olsa İstanbul'a da gittik. Birkaç farklı nokta daha kafamızda var. İnşallah hep birlikte oraları da gezeriz. Şimdi kış aylarında meclis turlarımız devam edecek. Orası çok farklı, insanın parası olsa da bu ziyareti yapması çok zor ama grup halinde gittiğinizde bütün kapılar açılıyor. Meclisimizi görüyoruz, grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinliyoruz. Gidiyoruz odasına sohbet ediyoruz, fotoğraf çektiriyoruz. Siyasi görüşü ne olursa olsun, hizmetlerimiz tüm vatandaşlarımıza açık. Kültür turlarımız da herkese açık. Zaten bugüne kadar siyasi görüşü nedeniyle hiçbir vatandaşımızla bir sorun yaşamadık. Şu anda da aramızda farklı görüşlerden kadınlarımız var, hepsinin de başımın üstünde yeri var. Ben diyorum ki en iyi siyaset en iyi hizmettir" diye konuştu.



Her zaman size hizmet edeceğim



Hayatta her şeyin siyaset olmadığına dikkat çeken Başkan Ataç, "Biz seçim bittiğinde, siyasi rozetlerimizi çıkarıyor ve çekmeceye koyuyoruz. Allah'ın hiçbir kulu diyemez ki, benim siyasi görüşüm şuydu ve bana hizmet yapmadı. Bütün çocuklarımıza, kadınlarımıza, insanımıza hizmet etmek o kadar güzel bir şey ki İnanın hanımlar, biz nereyi açarsak orası dolup taşıyor. Bakın, Şirintepe'de bir spor merkezi açacağız, orası da dolup taşacak. Bakın, Belde Evleri'nde binlerce kadınımız her gün spor yapıyor. Bu, Türkiye'nin neresinde var? Ben neden buradayım, sizlere hizmet için. Başka hiçbir amacım yok. Ne milletvekilliği ne de başka bir amacım yok. Ben Eskişehir'de kalacağım ve her zaman size hizmet edeceğim" sözlerini kullandı.



Kutlama programı daha sonra Tepebaşı Belediyesi Anneler Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisi ile devam etti. Ardından sevilen ses sanatçıları Hira ve Mine Sağlam sahne alarak katılımcılara müzik dolu bir gün yaşattı. - ESKİŞEHİR