Belde A.Ş. ve Ulaşımpark çalışanları Bayrama mutlu girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belde A.Ş. ve Ulaşımpark çalışanları Bayrama mutlu girdi

Belde A.Ş. ve Ulaşımpark çalışanları Bayrama mutlu girdi
Bültenler - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşımpark A.Ş. ve Belde A.Ş. çalışanları Kurban Bayramı öncesi bayram ikramiyelerini aldılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ulaşımpark ve Belde A.Ş. çalışanları bayrama mutlu girdi. Ulaşımpark'ta ve Belde A.Ş.' de çalışanlarına Kurban Bayramı ikramiyeleri hesaplarına yatırıldı.

TOPLAM 11 MİLYON 200 BİN TL

Buna göre Belde A.Ş. 'de hizmet veren personele toplam 9 milyon 200 bin TL, Ulaşımpark'ta çalışan personele de yine toplam 2 milyon TL, Kurban Bayramı ikramiyesi olarak yatırılmış oldu. Yeni imzalan sözleşmeden doğan ikramiyeler çalışanları memnun etti.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN 1500 TL'YE ARTIRMIŞTI

Belde A.Ş. çalışanları için imzalanan sözleşmede 1000 lira olan Bayram ikramiyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından 1500 TL'ye yükseltilmişti.

Kaynak: Bültenler

Son Dakika | Erdoğan: 'Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica...
Son Dakika | Erdoğan: "Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica...
Erdoğan: 'Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı...
Erdoğan: "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı...
Erdoğan: '(Kovid-19 tedbirleri) Bayram günlerini de aynı şekilde kurallara uyarak geçirmeliyiz.
Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Bayram günlerini de aynı şekilde kurallara uyarak geçirmeliyiz.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Hulusi Akar Muharrem İnce Bülent Kuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Erol Bulut Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Belde A.Ş. ve Ulaşımpark çalışanları Bayrama mutlu girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 10:59:32. #1.15#

title