Belçikalı yardım kuruluşundan Suriyelilere kıyafet yardımı

21.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:54

Belçika'da yaşayan Müslümanların oluşturduğu "Helping Hands Belgium" adlı dernek tarafından, ihtiyaç sahibi Suriyeli çocuklara bot ve mont yardımı yapıldı.

Hatay Yardımlaşma Derneği Başkanı Rahmi Vardı, AA muhabirine, kış çalışmaları kapsamında Belçika'dan gönderilen biner mont ve montu Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki ve Suriye'nin Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahibi çocuklara dağıttıklarını söyledi.

Geçen yıl kış mevsiminde de 5 bin bot ve montun dağıtımını yaptıklarını belirten Vardı "Yardımlar geldikçe en kısa sürede ihtiyaç duyulan bölgelerde ulaştırılacak." dedi.

Vardı, Suriyelilere destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA