Belçikalı Vekilin Hediye Halatı, Macron'u Çok Kızdırdı

YEŞİLLERDEN Belçikalı Avrupa Milletvekili Philippe Lamberts, AP'de yaptığı konuşmada Fransa Cumhuriyet sloganı 'Liberte, egalite, fraternite (Özgürlük, eşitlik, kardeşlik)' özdeyişini hatırlatarak, her kelimenin anlamını yorumladı. "Sırf polisin basit şüphe üzerine vatandaşların ev hapsine ve ev aramasına tabi tutulduğu yerde özgürlük nerede?" diye soran Lamberts, çalışanların maddi zorluklarından ve devletin büyük patronlara yaptığı yardımdan de bahsederek, eşitliğin nerede olduğunu sordu. Macron'un "Halatın başında çekenler" olarak tabir ettiği ve ekonomiyi de yukarı çekeceğini söylediği büyük patronlara destek olması sebebiyle Fransız Cumhurbaşkanına halat hediye eden Lamberts, "Artık halat yok, zenginler daha fazla zengin, orta sınıf aynı yerde ve en zor durumda olanlar kaderlerine terk edilmiş" ifadelerini kullandı.

YÜZ İFADESİ DEĞİŞTİ

Lamberts'in konuşması sırasında yüz ifadesi değişen Macron, vekile sert cevap verdi. "Yüksekten konuşuyorsunuz, çünkü bulunduğumuz salonun rahatlığı var sizde. Bu parlamentoya duyduğum saygıdan sizin yalan yanlış konuşmanıza müsaade edemem" diyen Macron, özellikle özgürlükler konusundaki eleştirilere cevap verdi. Macron, "İç güvenlik yasalarımız ülke içindeki terörle mücadelemize yarıyor. Bu hedefle ev ziyaretleri ve kamu alanı korumasını sağlıyor. Sorumluluğunu tamamen kabulleniyorum. Çünkü birçok kez terör saldırılarına maruz kalmış bir ülkenin cumhurbaşkanıyım. Halkıma sizin gibi insanların yalan yanlış konuşması yüzünden risklere karşı silahsız kaldığımızı açıklayamam" ifadelerini kullandı.