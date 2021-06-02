Belçikalı İşletmelerin Cirosu 2021 Yılı İlk Çeyreğinde %4,9 Arttı
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Belçikalı İşletmelerin Cirosu 2021 Yılı İlk Çeyreğinde %4,9 Arttı

Belçikalı İşletmelerin Cirosu 2021 Yılı İlk Çeyreğinde %4,9 Arttı
Habermetre - Haberler | Toplum

Belçika İstatistik Ofisi STATBEL tarafından açıklanan verilere göre; 2021 yılı birinci çeyreğinde tarım ve finans sektörleri hariç Belçika'daki işletmelerin cirosu bir önceki yılın aynı dönemine göre %4, 9 artışla 327, 9 milyar Avroya yükselmiştir.

Belçika İstatistik Ofisi STATBEL tarafından açıklanan verilere göre; 2021 yılı birinci çeyreğinde tarım ve finans sektörleri hariç Belçika'daki işletmelerin cirosu bir önceki yılın aynı dönemine göre %4, 9 artışla 327, 9 milyar Avroya yükselmiştir.

Ciro artışı temel olarak, 2020'nin birinci çeyreğinde, Mart ayının ikinci yarısından itibaren Covid-19 krizi kapsamında uygulanan katı önlemler nedeniyle zaruri olmayan tüm işletmelerin ve gıda dışı tüm mağazaların kapanmış olmasına karşın, 2021 yılı ilk çeyreğinde, yiyecek hizmetleri ve organizasyon sektöründeki firmalar ile seyahat acenteleri dışında, kısıtlamaların sınırlı olmasından kaynaklanmaktadır.

2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre "Toptan ve perakende ticaret" sektöründe ciro %12, 1 artış ile yaklaşık 165 milyar Avroya yükselirken, imalat sanayi, inşaat, bilgi ve iletişim sektörlerinde ciro artışı sırasıyla %5, 5, %4, ve %4, 4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Cirodaki en önemli düşüşler 2021 yılı ilk çeyreğinde kısmen veya tamamen kapanan sektörlerde kaydedilmiş, ciro kaybı "Konaklama ve yiyecek hizmeti" sektöründe %47, 3, "Kültür, sanat, eğlence ve spor" sektöründe %39, 6 kuaförler, berberler, güzellik uzmanları gibi tıbbi olmayan temaslı mesleklerin yer aldığı "Diğer hizmet faaliyetleri" sektöründe %12, 9 ve seyahat acenteleri, tur operatörleri ve diğer rezervasyon hizmetlerini içeren "İdari ve destek hizmet faaliyetleri" sektöründe %12, 7 oranındadır.

Kaynak : STATBEL

Kaynak: Habermetre

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