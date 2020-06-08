Belçikalı genç sanatçı Tanaë: Türkiye'ye geleceğim İlk albümü 'Talking to Myself' ile ilgi gören ve dijital platformlarda büyük bir yükseliş gösteren Belçikalı genç sanatçı Tanaë, 29 Mayıs tarihinde Listen isimli yeni şarkısını dinleyicilerle buluşturdu

Birçok ülkede gördüğü ilginin yanı sıra Türk dinleyicisinin de dikkatini çeken ve Türkiye Viral listelerinde uzun süre yer alan sanatçı, Listen şarkısı ve Türkiye ile ilgili düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: Listen, bu zamana kadar en çok sevdiğim şarkılardan biri oldu ve şarkıyı duyduğum an da aklıma birçok fikir gelmeye başladı.

'ÇOK MUTLUYUM'

Bir insanın yarını düşünmeden ve anda kalarak bir ilişki yaşayabileceği gerçeğini anlatmak istedim. Ev yapımı bir klip çektiğim ve izleyici ile buluşturabildiğim için de çok mutluyum.

'TÜRKİYE'Yİ ÇOK MERAK EDİYORUM'

Kendi imkanlarımla ilk defa böyle bir çalışma denedim ve sonucundan gurur duyuyorum. Türkiye'den çok dinleyicim ve takipçim var. Türkiye'yi gerçekten çok merak ediyorum. Ekibimle Nisan ayında gelmeyi planlamıştık fakat COVID-19 nedeniyle seyahatimizi iptal etmek zorunda kaldık.

'ONLARLA BULUŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

Gezmek ve görmek istediğim birçok yer var Türkiye'de. Her şey normale döner dönmez, Türkiye'yi ziyaret etmek ve konser vererek Türk dinleyicisi ile buluşmak için sabırsızlanıyorum. "& ;



