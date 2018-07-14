Belçikalı Futbolculardan İnanılmaz Paslaşma

Dünya kupası 3.'lük maçında Belçika ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Belçika, Hazard ve Meunier'nin attığı gollerle 2-0 kazandı ve FIFA 2018 Dünya Kupasını 3. sırada tamamladı.

BELÇİKALI FUTBOLCULARIN PASLAŞMALARI ALKIŞ TOPLADI

Karşılaşmaya başından sonuna kadar hakim olan Belçika'da 78. dakikada futbolcuların müthiş paslaşmaları alkış topladı. Defanstan Mertens'in attığı pasla başlayan atakta, De Byrune ve Hazard'ın topuk pasları ve Meunier'in son vuruşu maçı izleyenlere "İşte Dünya Kupası bu!" dedirtti.

JORDAN PICKFORD KALESİNDE DEVLEŞTİ

Mütiş paslaşmalarla İngiltere kalesine kadar gelen Belçikalı futbolcuları İngiltere'nin yıldız kalecisi Picford durdurdu. Mertens'in kestiği topa sağ ayakla çok sert vuran Meunier, 24 yaşındaki kaleci Picford'u geçemedi.