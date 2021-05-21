Belçikalı firari aşırı sağcı askeri arama operasyonu sürüyor
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Belçikalı firari aşırı sağcı askeri arama operasyonu sürüyor

Belçikalı firari aşırı sağcı askeri arama operasyonu sürüyor
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Belçika'da birliğinden ağır silahlar çalarak firar eden ve "terör tehdidi" oluşturduğu belirtilen aşırı sağcı askeri ele geçirmek üzere günlerdir yürütülen operasyon henüz sonuç vermedi.

Belçika'da birliğinden ağır silahlar çalarak firar eden ve "terör tehdidi" oluşturduğu belirtilen aşırı sağcı askeri ele geçirmek üzere günlerdir yürütülen operasyon henüz sonuç vermedi.

Belçika federal savcılığı yetkilileri, yaklaşık 400 polis ve askerle 4 gündür sürdürülen operasyon kapsamında arama yapılan Limburg bölgesindeki ormanlık alanın genişletildiğini açıkladı. Yetkililer, halen silahlı olduğu düşünülen firari asker Jürgen Conings'in izine şu ana kadar rastlanamadığını bildirdi.

Belçika basınındaki haberlerde, askerin firar etmesinden sonra terk edilmiş halde bulunan arabasında patlayıcı düzeneği kurulduğu belirtildi. Kapıların açılmasıyla patlayıcıların devreye gireceği şekilde hazırlanan düzenek etkisiz hale getirildi. Araçta Belçika ordusundan çalınan 4 anti tank roketi ele geçirilmişti.

Daha önce radikal görüşleri ve aşırı sağ gruplara yakınlığı nedeniyle gözlem altında tutulduğu ortaya çıkan Conings'in eşine veda mektubu bıraktığı ve "canlı ele geçirilmeyeceğini" yazdığı ifade edildi.

Conings'in saklandığı tahmin edilen bölgenin yakınındaki bazı camiler terör eylemi tehdidine karşı önlem amaçlı kapatılmıştı, bazıları da polis korumasında açık tutuluyordu. Bazı okullar da kapıları kilitli ve güvenlik önlemleri altında eğitime devam ediyordu.

Askerin sınırı geçme ihtimaline karşın Almanya ve Hollanda'da da güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Geçmişte Belçikalı birliklerin görev yaptığı Bosna Hersek, Afganistan ve Irak gibi yerlerde bulunan 46 yaşındaki Conings, iyi eğitimli bir asker olarak biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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