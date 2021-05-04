Belçikalı çiftçi farkında olmadan Fransa sınırını 'yeniden çizdi'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement
BBC

Belçikalı çiftçi farkında olmadan Fransa sınırını 'yeniden çizdi'

Belçikalı çiftçi farkında olmadan Fransa sınırını 'yeniden çizdi'
BBC - Haberler | Dünya

Belçika ile Fransa arasında 1819 yılında belirlenen sınır, Belçikalı bir çift tarafından farkında olmadan değiştirildi.

Belçika ile Fransa arasında 1819 yılında belirlenen sınır, Belçikalı bir çift tarafından farkında olmadan değiştirildi.

Belçikalı çiftçinin, tarlasını sürerken traktörü ve pulluğuna engel olduğu gerekçesiyle iki ülke arasındaki sınır taşını yaklaşık 2,5 metre ileriye taşıması üzerine Belçika toprakları biraz daha büyüdü.

Belçika'nın Hainaut eyaletinde Fransa sınırında bulunan Erquelinnes kasabasında yaşayan çiftçi, tarlasında bulunan taşın, uluslararası bir diplomatik soruna yol açacağını düşünemedi.

Belçika medyasına göre çiftçi, tarlasındaki sınır taşını 2 metre 29 santim öteye taşıyarak, 1819 yılında işaretlenen sınırı "yeniden çizmiş" oldu.

Belçika ile Fransa arasındaki 620 kilometrelik kara sınırı, Waterloo yenilgisinden 5 yıl sonra 28 Mart 1820'de Fransız İmparatoru Napolyon ile Hollanda Krallığı tarafından imzlanan anlaşmayla resmen belirlenmişti. O dönemde, Belçika, Hollanda Krallığı'nın bir parçasıydı.

Sınırın karşı tarafındaki Fransız kasabası Bousignies - sur -Roc kasabasında yaşayan yerel bir tarih meraklısı, orman yürüyüşü sırasında sınır çizgisindeki değişikliği farketti.





Erquelinnesli çiftçi tarafından çizilen yeni sınır çizgisi sayesinde Belçika'nın, savaşmadan ülke topraklarını genişlettiği, Fransa'nın toprak kaybettiği belirlendi.

'Bu iyi bir fikir değil'

Erquelinnes kasabasının Belediye Başkanı David Lavaux, olayı Fransa medyasına esprili bir dille anlattı. Belçikalı belediye başkanı, "Mutluydum. Kasabam daha büyüktü ama Bousignies - sur - Roc belediye başkanı aynı fikirde değildi" dedi.

Lavaux, "Çiftçi vatandaşımız Belçika'yı büyüttü, Fransa'yı küçülttü. Bu iyi bir fikir değil" diye konuştu.

Fransız kasabasını Belediye Başkanı Aurélie Welenok da aynı şakacı üslupla, "Yeni bir sınır savaşından kaçınmalıyız" dedi.

Belçikalı yetkililer, Erquelinnesli çiftçiyle görüşerek, sınır taşını eski yerine taşımasını isteyecek. Eğer çiftçi bunu yapmayı reddederse hakkında yasal soruşturma başlatılacak.

Bu durumda sınır çizgisi iki ülke dışişleri bakanları devreye girerek, 1930 yılından bu yana ilk kez sınır komisyonunu göreve çağırmak zorunda kalacak.

Belediye Başkanı Lavaux, Belçika medyasına, çiftçinin iyi niyet göstermesi durumunda sorunun dostane bir şekilde çözüleceğini söyledi.

Belçikalı çiftçi farkında olmadan Fransa sınırını 'yeniden çizdi'
BBC
Belçikalı çiftçi ülkesinin sınırını değiştirdi
Belçikalı çiftçi ülkesinin sınırını değiştirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Şeyma Subaşı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Diego Mesut Özil Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Belçikalı çiftçi farkında olmadan Fransa sınırını 'yeniden çizdi' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 19:11:23. #1.15#

title