Belçikalı Çalışanlar Ryanair'e Açtıkları Davayı Kazandı

Belçika'nın Charlerois havaalananında çalışan alti Ryanair kabin personeli İrlandalı havayolu şirketine daha fazla güvence için kendi çalıştıkları ülkenin iş hukukuna tabi olmak için dava açmıştı.



Belçika mahkemesi bu soruyu Avrupa Birliği Adalet Divanı yöneltmişti.



AB mahkemesi 14 Eylül Perşembe günü verdiği kararında "isçinin en çok çalıştığı ülkenin iş hukukuna tabi olma hakkı olduğunu" belirtti.



Ryanair şirketi uçaklarının Irlanda kayıtlı olduğu için çalışanlarına Irlanda iş hukukuna göre sözleşme yapıyor.



Ryanair CEO'su Michael O'Leary bu kararın şirketin çalışma şeklini etkilemeyeceğini söylüyor: "Sonuçta, yaptığımız sözleşmeler yasaya uygun olarak yapılıyor, o yüzden İrlanda merkezli sözleşmeler devam edecek. Yani bizim için değişen bir şey yok."



Ekonomik havayolu şirketi Ryanair bu sene 1 milyar 300 milyon euro kar elde ederek sektörün en çok gelir elde eden havayolu sirketi oldu.



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Tags: Avrupa Adalet Divanı Ryanair Gepost: 14 september 2017