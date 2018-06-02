Türk Kökenli Belçikalı Bakan'dan Bir Skandal Daha: Türkçe Derslerine Karşı Çıktı

Belçika'da Flaman milliyetçisi N-VA partisinden Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir, Gent şehrinde Türk asıllı öğrencilere okul sonrası Türkçe dersi verilmesine tepki gösterdi.

TÜRK ÖĞRENCİLERE YÖNELİK TÜRKÇE DERSLERİNE KARŞI ÇIKTI

Belçika'nın Flamanca yayın yapan de Standaart gazetesine göre Demir, Gent Belediyesinin, Türk öğrencilere okul sonrası Türkçe dersleri için sınıf tahsis etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

"TÜRK PASAPORTUNU GERİ VERECEĞİM" DEMİŞTİ

Geçen yıl yaptığı açıklamada "Türk pasaportunu geri vereceğini" ifade eden Demir, "Nasıl bu kadar saf ve duyarsız olabilirsiniz? Bu yaptığınız entegrasyon karşıtı politikaları desteklemekten başka bir şey değil."açıklamasında bulundu.

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI SAVUNMUŞTU

Belçika Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Demir'in adı sıklıkla tartışmalara konu oluyor. Bakan Demir, geçen sene Avrupa Adalet Divanının başörtüsü yasağını savunmuş, Müslümanların bazen zorlamayla da olsa "Batı'nın değerlerini" benimsemesi gerektiğini söylemişti.

PKK'NIN ETKİNLİKLERİNE KATILMASIYLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Demir'in adı daha önce de terör örgütü PKK'nın düzenlediği etkinliklere katılmasıyla gündeme gelmişti. Demir, haberler üzerine PKK'ya sempati duymadığını iddia etmişti.

TÜRKİYE, YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLAR İÇİN ÖĞRETMEN GÖNDERİYOR

Türkiye, yurt dışında yaşayan Türk toplumunun ana dil dersleri alabilmelerine imkan tanınması için gerekli makamlarla iş birliği yaparak Türk vatandaşlarının bulunduğu ülkelere eğitim vermek üzere Türkçe ve Türk kültürü öğretmenleri gönderiyor. Öğretmenlerin maaşları Türkiye tarafından karşılanıyor.