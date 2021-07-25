Belçika'yı yine sel vurdu
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Belçika'yı yine sel vurdu

Belçika'yı yine sel vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Belçika'da 37 kişinin hayatını kaybettiği felaketten 10 gün sonra ülkeyi ikinci kez sel vurdu.

Belçika'da 37 kişinin hayatını kaybettiği felaketten 10 gün sonra ülkeyi ikinci kez sel vurdu. Dinant ve Namur kentlerinde aşırı yağışların yol açtığı selde çok sayıda araç suya kapılırken, büyük hasar meydana geldi.

Belçika'da 10 gün önce şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, ülkeyi ikinci kez sel vurdu. Valonya bölgesindeki Dinant kentinde meydana gelen selde çok sayıda araç suya kapılırken, ev, iş yerleri, yollar ve tren

istasyonları da sular altında kaldı. Belediye Başkan Yardımcısı Robert Closset, geçtiğimiz haftadan daha kötü olarak nitelendirdiği sel baskınlarıyla mücadele etmek için itfaiyecilerin görevlendirildiğini belirtti.

Namur kentinde de benzer manzaralar kaydedilirken, toprak kayması meydana geldi. İki kentte de şu an kadar can kaybı bildirilmedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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