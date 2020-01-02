Belçika yargısı Katalan lider Carles Puigdemont'un İspanya'ya iadesini kabul etmedi
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Belçika yargısı Katalan lider Carles Puigdemont'un İspanya'ya iadesini kabul etmedi

Belçika yargısı Katalonya Özerk Bölgesinin eski Başkanı Carles Puigdemont’un İspanya’ya iadesine ret kararı verdi

02.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:24
Belçika yargısı Katalan lider Carles Puigdemont'un İspanya'ya iadesini kabul etmedi

yargısı Katalonya Özerk Bölgesinin eski Başkanı Carles Puigdemont'un 'ya iadesi talebini reddetti.


Carles Puigdemont, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, diğer tutuklu Katalan lider Oriol Junqueras'ın da serbest bırakılıp Avrupa parlamenterliği görevini icra etmesinin önünün açılmasını istedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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