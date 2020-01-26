Belçika, 'yabancı etkilerden korumak için' imamları kendi eğitecek

26.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 26.01.2020 18:40

Belçika hükümeti, başta Türkiye ve Fas olmak üzere Müslüman ülkelerden gelen din adamlarının önün kesmek ve ülkedeki Müslüman toplulukları "yabancı etkilerden korumak için", imamların kendi ülkesinde yetiştirilmesini kararlaştırdı.

Hükümetin desteğiyle hazırlanan imam eğitimi programı Şubat ayından itibaren, Leuven Katolik Üniversitesi'nde (KU Leuven) başlayacak.

Brüksel'de 2016 yılında meydana gelen terör saldırıları sonrası ortaya atılan, imamların Belçika'da devlet kontrolünde yetiştirilmesi önerisi, geçen ay Türkiye tarafından 40 yeni inam gönderileceği haberleri ile yeniden tartışılmaya başlandı.

Siyasi partilerin birçoğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, yeni bütçe kapsamında Belçika'ya 40 din görevlisi daha gönderileceği haberlerini "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, somut bir karar bulunmadığı gerekçesiyle bu haberleri yalanladı.

Ancak Belçika hükümeti, başta Türk imamlar olmak üzere, yurt dışından halen din görevlilerinin, toplumu olumsuz etkilediği görüşünde.

Brüksel saldırıları sonrası oluşturulan Meclis Soruşturma Komisyonu, Suudi Arabistan destekli Brüksel'deki Ulu Cami'nin ülkede aşırı muhafazakar "Vahabi İslamı" anlayışının yayılmasına katkı sağladığını açıklamıştı.

Belçika Devlet Güvenliği Kurumu'nun raporunda ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, "Türk rejiminin uzun kolu" olduğu öne sürüldü.

Rapor: Diyanete bağlı imamlar kutuplaşma yaratıyor

Raporda Diyanet'e bağlı imamların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP karşıtlarını, "devlet düşmanı" olarak göstererek, Belçika'daki Türk toplumu içinde kutuplaşma yarattığı belirtildi.

Flaman hükümetinin bakanlarından Bart Somers yabancı imamların Belçika'daki faaliyetlerinin "istenmeyen ve sürdürülemez bir durum" olduğunu dile getirdi. Bu nedenle, Belçika'da kapsamlı ve devlet kontrolünde bir imam eğitimi önerisi, geniş kesimlerce dillendirildi.

Federal Adalet Bakanı Koen Geens, geçtiğimiz günlerde, Belçika'daki imamlara yönelik "herhangi bir yabancı etkiyi azaltmak için" imam eğitimine başlanacağını duyurmuştu.

Bu amaçla, federal hükümetin öncülüğünde İslami Çalışmalar Akademisi (AFOR) ve KU Leuven arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. Adalet Bakanı Geens, Belçika'daki Müslüman örgütleri ile yakın işbirliği içinde olduklarını söyledi.

Leuven Üniversitesi İlahiyat ve Din Bilimleri Fakültesi tarafından koordine edilen imam eğitimine Şubat ayından itibaren başlanacak.

İlk aşamada 30 öğrencinin alınacağı eğitim programında, hukuk, siyaset bilimi, din sosyolojisi, İslam felsefesi ve ahlakı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika tarihi gibi dersler yer alacak.

İki yıllık bu sürecin ardından 4 yıllık Kuran eğitimi başlayacak. Dersler Flamanca ve Arapça olarak okutulacak.

İmamları Belçika devleti görevlendirecek

Eğitimi tamamlayan imamlar, Belçika devleti tarafından tanınan camilerde görevlendirilecek.

AFOR tarafından oluşturulan bir akademik komite, Şubat ayında başlayacak derslerin içeriğini belirlemek için çalışma yürütüyor.

AFOR Genel Sekreteri Mehmet Üstün, Belçika medyasına yaptığı açıklamada, Belçika'da imam eğitimi konusunda akademik personel bulma sorunu bulunduğunu, bu nedenle Türkiye ve Fas'ın deneyimlerinden yararlanılabileceğini söylemişti.

Bu açıklama, siyasi kesim tarafından tepkiyle karşılandı.

Belçika medyasına göre, AFOR'un, Türkiye ve Fas'ın müdahalesine karşı yeterince güçlü olup olmadığı bilinmiyor.

Medya, Türkiye ve Fas'ın imam eğitimine katkı sağlamasının, Adalet Bakanı Geens'in, "herhangi bir yabancı etkiyi azaltmak için imamların Belçika'da eğitileceği" açıklaması ile çeliştiği görüşünde.

Belçika'daki Müslüman toplumunun büyük bölümünün ise, imamların bu ülkede eğitilecek olmasına olumlu baktığı belirtiliyor.