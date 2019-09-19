Belçika'ya ait F-16 savaş uçağı Fransa'ya düştü, pilotlardan biri yüksek gerilim hattına takıldı

19.09.2019 21:45

Belçika ordusuna ait F-16 tipi savaş uçağı Fransa'nın kuzeybatısında kaza yaptı. Fırlatma koltuğunu kullanan iki pilottan paraşütü yüksek gerilim hattına takılan biri elektrik direklerine asılı halde mahsur kaldı.



Fransız yetkililer, Belçika F-16 savaş uçağının perşembe sabahı Morbihan kentindeki Pluvigner köyü yakınlarına düşerek bir eve zarar verdiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle