Belçika'ya ait F-16 savaş uçağı Fransa'ya düştü, pilotlardan biri yüksek gerilim hattına takıldı
Belçika ordusuna ait F-16 tipi savaş uçağı Fransa'nın kuzeybatısında kaza yaptı. Fırlatma koltuğunu kullanan iki pilottan biri yüksek voltaj elektrik hattına takılarak mahsur kaldı.
Belçika ordusuna ait F-16 tipi savaş uçağı Fransa'nın kuzeybatısında kaza yaptı. Fırlatma koltuğunu kullanan iki pilottan paraşütü yüksek gerilim hattına takılan biri elektrik direklerine asılı halde mahsur kaldı.
Fransız yetkililer, Belçika F-16 savaş uçağının perşembe sabahı Morbihan kentindeki Pluvigner köyü yakınlarına düşerek bir eve zarar verdiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle