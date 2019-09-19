Belçika'ya ait f-16 fransa'da düştü

19.09.2019 13:59

Belçika'ya ait bir F-16 savaş uçağı, Fransa'da düştü. Pilot ve yardımcı pilot kurtulmayı başardı.

Belçika'nın Florennes şehrinden havalanan F-16 savaş uçağının, Fransa'nın Morbihan bölgesinde bulunan Lann Bihouse hava üssüne uçtuğu sırada düştüğü belirtildi. Pilot ve yardımcı pilotun, uçak düşmeden önce uçağı terk edebildikleri bildirildi. Uçağın düşme nedeninin incelemelerden sonra açıklanacağı ifade edildi.

Kaynak: DHA