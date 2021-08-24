Belçika, vatandaşının Kabil Havalimanında vurulması iddiasını soruşturuyor
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Belçika, vatandaşının Kabil Havalimanında vurulması iddiasını soruşturuyor

Belçika, vatandaşının Kabil Havalimanında vurulması iddiasını soruşturuyor
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Belçika, bir vatandaşının Kabil Havalimanında tahliye edilmek üzere beklerken vurulduğu iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Belçika, bir vatandaşının Kabil Havalimanında tahliye edilmek üzere beklerken vurulduğu iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wouter Poels, Antwerp kentinde doğan Hotak Jahanshir'in, 20 Ağustos'ta Kabil Havalimanında Belçika'nın ilk tahliye uçaklarını beklediği sırada vurulması konusunun araştırıldığını bildirdi.

Jahanshir'in kardeşi Sherbaz Jahanshir, yerel basına yaptığı açıklamada, ağabeyinin, bir Belçika askerinin kalabalığa yaklaşarak bekleyen Belçikalı olup olmadığını sorduğu sırada, alanın esas olarak ABD askerlerince kontrol edilen kuzey kapısında beklediğini söyledi.

Sherbaz Jahanshir, ağabeyinin yaralı halde hastaneye taşındığını gösteren fotoğrafları da basınla paylaştı.

Belçika ordusunun şimdiye kadar 700 civarında kişiyi Afganistan'dan tahliye ettiği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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