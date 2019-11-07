Belçika vatandaşı DEAŞ'lı terörist tutuklandı

07.11.2019 14:45 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:45

Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı. Fas uyruklu Belçika vatandaşı teröristin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan şüpheli, 1'inci Hudut Alay Komutanlığı 2'inci Hudut Taburuna bağlı Demirışık köyü Suriye sınır hattında sınır birlikleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Kimlik kontrollerinde, Fas uyruklu Belçika vatandaşı F.B. (24) olduğu belirlenen teröristin, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan F.B. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

Kaynak: İHA