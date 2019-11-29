Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Haberler » Güncel » Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi - Haber

Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini duyurdu.

29.11.2019 17:29 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:29
Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı ülkelerine sınır dışı edilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et