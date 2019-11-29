Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini duyurdu.
29.11.2019 17:29 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:29
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı ülkelerine sınır dışı edilmiştir" denildi.
Kaynak: DHA