Belçika UETD'den Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Ender Duruel/ Brüksel, 24 Ocak (DHA) - Belçika Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin'e yapılan Zeytin Dalı harekatını desteklemek için, UETD Belçika öncülüğünde, Brüksel'de Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

Brüksel'de Maduo meydanında yapılan gösteriye çok sayıda Türk vatandaşları ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Belçika UETD Başkanı Basir Hamarat, 'Biz barış istiyoruz, onun için bugün burada toplandık. Türkiye'nin teröristlere karşı yaptığı Zeytin Dalı Harekatı ile amaç oradaki terör örgütlerini temizlemektir. Biz barıştan yanayız ve Türkiye'de barış için bu harekatı düzenlemiştir' dedi.

Basın bildirisinin ardından tekbir getiren kalabalık dağıldı.

(Fotoğraflı)