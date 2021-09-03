Futbol: 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri
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Futbol: 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Futbol: 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Spor

Stat: BİTCİ TimsahHakemler: Adam Farkas, Balasz Szert, Balasz Szalai (Macaristan)Türkiye: Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Furkan Bayır, Ravil Tagir, Cemali Sertel (Dk. 64 Yusuf Can Esendemir), Doğucan Haspolat, Umut Güneş (Dk. 70 Ali Kaan Güneren), Barış Alper Yılmaz (Dk.

Stat: BİTCİ Timsah

Hakemler: Adam Farkas, Balasz Szert, Balasz Szalai (Macaristan)

Türkiye: Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Furkan Bayır, Ravil Tagir, Cemali Sertel (Dk. 64 Yusuf Can Esendemir), Doğucan Haspolat, Umut Güneş (Dk. 70 Ali Kaan Güneren), Barış Alper Yılmaz (Dk. 70 Muhammed Gümüşkaya), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 80 Yusuf Barası), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 80 Enis Desten), Ali Akman

Belçika: Vandevoordt, Pletinckx, Kana, Theate, Siquet (Dk. 82 Brempt), Verschaeren (Dk. 63 Matazo), Onana, Raskin (Dk. 87 Lissens), Sardella, Openda (Dk. 82 Vertessen), Ketelaere (Dk. 87 El Hadj)

Goller: Dk. 31 ve 81 Openda, Dk. 90+1 Vertessen (Belçika)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Furkan Bayır (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 12 Onana, Dk. 40 Verschaeren, Dk. 70 Theate, Dk. 74 Openda, Dk. 78 Raskin (Belçika), Dk. 54 Ömer Faruk Beyaz (Türkiye)

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde I Grubu'ndaki ilk maçında Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.

55. dakikada milli takım, net gol pozisyonundan yararlanamadı. Sol kanattan topla ilerleyen Barış Alper Yılmaz, pasını penaltı noktası civarındaki Ali Akman'a verdi. Topu kontrol eden Ali Akman'ın vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

81. dakikada Belçika farkı ikiye çıkardı. Orta alandan gelen uzun topta sol taraftan savunmanın arkasına sarkan Openda, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. Sol çaprazdan Openda'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

85. dakikada millilerde sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın ceza sahasına ortasında Ali Akman topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

90+1. dakikada milli takım sahada 10 kişi kaldı. Ay-yıldızlı ekipte Furkan Bayır, rakibine müdahalesinin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Aynı dakikada Belçika üçüncü golünü buldu. Sağ kanattan Brempt'in ceza alanına ortasında Vertessen, topu filelere gönderdi: 0-3

Belçika sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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Futbol: 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Haberler Spor
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