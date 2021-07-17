Belçika, Suriye'de YPG/PKK'nın işgalindeki Hol Kampı'ndan 6 kadın vatandaşı ile 10 çocuğunu geri aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belçika, Suriye'de YPG/PKK'nın işgalindeki Hol Kampı'ndan 6 kadın vatandaşı ile 10 çocuğunu geri aldı

Belçika, Suriye'de YPG/PKK'nın işgalindeki Hol Kampı'ndan 6 kadın vatandaşı ile 10 çocuğunu geri aldı
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Belçika, Suriye'nin Haseke kentinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Hol Kampı'ndan 6 kadın vatandaşı ile 10 çocuğunu ülkelerine geri getirdi.

Belçika, Suriye'nin Haseke kentinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Hol Kampı'ndan 6 kadın vatandaşı ile 10 çocuğunu ülkelerine geri getirdi.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, kamptaki durumun giderek kötüleştiğini, buradaki Belçika vatandaşı kadınlarla çocuklarının geri getirilmesi gerektiğini ve bunun için "her şeyi yapacaklarını" söylemişti.

Bu kapsamda Belçikalı diplomat Eric de Muynck liderliğinde bir heyet, bölgeye giderek 6 kadın ve onlara ait 10 çocuğu ülkeye geri getirdi.

YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta, Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ'lılarla çıkan çatışmalardan kaçan sivilleri, teslim olan bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini insanlık dışı koşullarda tutuyor.

Avrupa ülkeleri, Türkiye'nin yıllardır yaptığı çağrılara rağmen DEAŞ'a katılan vatandaşlarıyla ilgili herhangi bir tedbir almadı.

Söz konusu ülkeler, sınır dışında işlenen suçların kanıtlanmasının zorluğu, teröristlerin kısa süre sonra serbest bırakılmaları riski, cezaevlerinde diğer mahkumları da radikalleştirme ihtimalleri, ayrı hücrelerde tutulmaları ve istihbari takiplerinin getireceği maliyetler gibi faktörler nedeniyle DEAŞ'a katılan vatandaşlarını almakta uzun süre isteksiz davrandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

Son dakika haberi! Terör örgütü YPG/PKK'nın Haseke'de Türkiye sınırı hattında 113 kilometreyi bulan tüneller kazdığı ortaya çıktı
Son dakika haberi! Terör örgütü YPG/PKK'nın Haseke'de Türkiye sınırı hattında 113 kilometreyi bulan tüneller kazdığı ortaya çıktı
PKK'dan Afrin'e saldırı: 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı
PKK'dan Afrin'e saldırı: 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı
Afrin'de bulunan toplu mezardan çıkarılan cansız beden sayısı 68'e yükseldi
Afrin'de bulunan toplu mezardan çıkarılan cansız beden sayısı 68'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Hakan Sabancı Serra Arıtürk
Spor Balotelli Erol Bulut Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Belçika, Suriye'de YPG/PKK'nın işgalindeki Hol Kampı'ndan 6 kadın vatandaşı ile 10 çocuğunu geri aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 12:56:12. #1.15#

title