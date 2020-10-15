Belçika son 24 saatte 8 bin 271 yeni koronavirüs vaka sayısı açıklandı
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Belçika son 24 saatte 8 bin 271 yeni koronavirüs vaka sayısı açıklandı

15.10.2020 07:35 | Son Güncelleme: 15.10.2020 07:39
Belçika son 24 saatte 8 bin 271 yeni koronavirüs vaka sayısı açıklandı

Avrupa'da koronavirüs vakalarında ikinci dalga yaşayan ülkelerden Belçika, son 24 saatte 8 bin 271 yeni vaka sayısı açıkladı.

Avrupa'da koronavirüs vakalarında ikinci dalga yaşayan ülkelerden Belçika, son 24 saatte 8 bin 271 yeni vaka sayısı açıkladı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Belçika'da 8 bin 271 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısı toplamda 181 bin 511 olarak açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının ise 10 bin 278 olduğu açıklandı.    


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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