Belçika son 24 saatte 8 bin 271 yeni koronavirüs vaka sayısı açıklandı

Avrupa'da koronavirüs vakalarında ikinci dalga yaşayan ülkelerden Belçika, son 24 saatte 8 bin 271 yeni vaka sayısı açıkladı.

Avrupa'da koronavirüs vakalarında ikinci dalga yaşayan ülkelerden Belçika, son 24 saatte 8 bin 271 yeni vaka sayısı açıkladı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Belçika'da 8 bin 271 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısı toplamda 181 bin 511 olarak açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının ise 10 bin 278 olduğu açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı