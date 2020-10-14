Belçika son 24 saatte 7 bin 360 yeni koronavirüs vaka sayısı açıklandı

Avrupa'da koronavirüs vakalarında ikinci dalga yaşayan ülkelerden Belçika, son 24 saatte 7 bin 360 yeni vaka sayısı açıkladı.

Avrupa'da koronavirüs vakalarında ikinci dalga yaşayan ülkelerden Belçika, son 24 saatte 7 bin 360 yeni vaka sayısı açıkladı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Belçika'da 7 bin 360 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısı toplamda 173 bin 240 olarak açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının ise 10 bin 244 olduğu açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı