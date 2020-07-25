Belçika sokaklarında maske takmak zorunlu Belçika Güvenlik Konseyi, ülke genelinde koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında birçok şehirde cadde, bulvar ve sokaklarda maske takma zorunluluğu getirdi.

Belçika Güvenlik Konseyi, ülke genelinde koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında birçok şehirde cadde, bulvar ve sokaklarda maske takma zorunluluğu getirdi. Maske takmayanlara ceza uygulanacak.

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes geçtiğimiz günlerde yeni alınan önlemleri açıkladı. Bu kararlar çerçevesinde, Belçika genelinde birçok cadde, bulvar ve sokaklarda maske takmak zorunlu hale geldi. Belçika genelinde daha önce AVM, mağaza, market, ibadethane, sinema ve tiyatro salonları ve konferans gibi toplantılarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Otobüs, tren ve tramway gibi bütün toplu taşımalarda maske takma zorunluluğu da devam ediyor. Uygulamanın bu günden itibaren başladığı ve maske takmayanlara ceza uygulanacağı ifade edildi.

Kaynak: DHA