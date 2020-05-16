Belçika sokaklarında devriye gezen askerlerin görevi sona eriyor
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Belçika sokaklarında devriye gezen askerlerin görevi sona eriyor

Belçika'da ve komşu ülkelerde terör tehdidinin 2015'te ortaya çıkmasının ardından sokaklarda devriye gezerek federal polise destek olan askerlerin görev süresinin eylül ayında sona ereceği bildirildi.

Belçika sokaklarında devriye gezen askerlerin görevi sona eriyor
16.05.2020 11:40 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:40

Belçika'da ve komşu ülkelerde terör tehdidinin 2015'te ortaya çıkmasının ardından sokaklarda devriye gezerek federal polise destek olan askerlerin görev süresinin eylül ayında sona ereceği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre Belçika Dışişleri ve Savunma Bakanı Philippe Goffin, zaman içinde sokaklardaki asker sayısının azaltıldığını anımsattı.

Goffin, Flaman bölgesindeki nükleer tesislerin dışında askerlerin sokaklarda ilave güvenlik sağlama görevinin eylül ayında sonlandırılması kararı alındığını açıkladı.

Maliyeti 200 milyon avroyu geçti

Askerlerin sokaklarda devriye gezmesinin son 5 yılda Belçika hükümetine maliyetinin 200 milyon avroyu aştığı ifade ediliyor.

Fransa'daki Charlie Hebdo terör saldırısı ile Brüksel'de bir terör hücresinin ortaya çıkmasının ardından alınan tedbirler çerçevesinde askerler, şehirlerin önemli noktalarında nöbet tutmaya ve devriye gezmeye başlamıştı. Devriye gezen askerlerin terör saldırısı hazırlığında olan bazı kişileri etkisiz hale getirdiği bildirilmişti.

Brüksel'de bir metro istasyonu ve havalimanında 22 Mart 2016'da düzenlenen saldırılarda 32 kişi ölmüş, 270 kişi yaralanmıştı.

Bunun ardından 2 bine yakın asker federal polise destek sağlamaya başlamıştı.

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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