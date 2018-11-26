Belçika Savunma Bakanı, Rusya'nın Taciz Ettiği Gemileri Ziyaret Etti

İsveç'e gelen Belçika Savunma Bakanı Sander Loones, Rusya'nın geçtiğimiz Perşembe taciz ettiği iki Belçika savaş gemisini ziyaret ederek, teftişte bulundu.

Geçtiğimiz Perşembe günü Baltık Denizinde seyir halinde giden Belçika Donamamasına ait 2 savaş gemisi Rus uçakları tarafından takip edildiği açıklanmıştı. Belçika Savunma Bakanı Sander Loones, ilk yurt dışı ziyareti için bulunduğu İsveç'te Rusya'nın taciz ettiği, Godetia korveti ve Louise-Marie firkateynini ziyaret etti.

İsveç'in güneyindeki Karlskrona'da NATO tatbikatında başarılı olan korvet Godetia ve firkateyn Louise-Marie'yi Belçikalı denizciler için 'gurur' olarak nitelendiren Bakan Loones, mürettebatla bir araya geldi. Bakan Loones gemi mürettebatına hitaben yaptığı konuşmasında Belçika'nın ticaret yollarını gözleyen iki geminin önemine değinerek, "Güvenliğimizi sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda ekonomik olarak da güvence altına alıyoruz. İki gemimizin NATO tatbikatında yer alması bizim için gurur verici" diye konuştu. Loones, Rusya'ya ya ait iki savaş uçağının Baltık Denizi'nde NATO görevini sürdüren Belçika gemileri üzerinde uçuşu hakkında bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Belçika filosu kaptanı Peter Ramboer, mürettebata tansiyonu yükseltecek bir hareketten uzak durmaları talimatı verdiğini ifade etti. Geçtiğimiz Perşembe günü Baltık Denizinde seyir halinde giden Belçika Donamamasına ait 2 savaş gemisi Rus uçakları tarafından taciz edilmiş, ancak kriz gizlenerek geçtiğimiz gün açıklanmıştı. - BRÜKSEL