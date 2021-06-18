Belçika salgın kısıtlamalarını biraz daha gevşetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belçika salgın kısıtlamalarını biraz daha gevşetti

Belçika salgın kısıtlamalarını biraz daha gevşetti
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Belçika hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son haftalarda hızla düşmesi üzerine salgın önlemlerini biraz daha gevşetme kararı aldı.

Belçika hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son haftalarda hızla düşmesi üzerine salgın önlemlerini biraz daha gevşetme kararı aldı.

Buna göre, yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmeler saat 23.30 yerine 01.00'e kadar açık kalacak, bu tür yerlerdeki masalarda 4 yerine 8 kişi hizmet alabilecek.

Evden çalışma bundan böyle zorunluluk değil "hükümet tavsiyesi" olacak. Gündüz 10, gece 4 kişiyle uygulanan bir arada bulunma kısıtlaması da kaldırıldı. Ayrıca mağazalara tek başına girerek alışveriş yapma kısıtlaması da artık uygulanmayacak.

Kapalı alanlardaki etkinliklerde 2 bin, açık havada 2 bin 500 kişi bulunabilecek. İbadethanelerde ve düğün gibi törenlerde kapalı alanlarda 200 kişi bir araya gelebilecek. Gençlere yönelik kamp gibi faaliyetler de yeniden başlayacak.

Belçika'da ekimdeki ikinci dalgada çok sıkı önlemler alınmış, vakaların baharda düşmeye başlamasıyla mayısta restoran ve kafe gibi işletmelerin açılmasına izin verilerek kısıtlamalardaki gevşeme başlamıştı. Hükümet, aşamalı olarak gevşemeye devam edeceğini açıklamıştı.

Vakalar geçen yaz seviyesine indi

Ülkede vakaların düşmesi, havaların ısınmasının yanı sıra özellikle aşılamaların hızlanmasına bağlanıyor.

Avrupa'da nüfusa oranla salgında en çok kişinin hayatını kaybettiği Belçika'da günlük ortalama yeni vaka sayısı yaklaşık 650 civarına indi. Bu kadar düşük vaka sayısı en son ağustos 2020'de kaydedilmişti.

Bugüne kadar 1,1 milyon vakanın görüldüğü ülkede virüs nedeniyle 25 bin 117 kişi yaşamını yitirdi. Hastanelerde bugün itibarıyla 555 kişi Kovid-19 tedavisi görürken bunların 236'sı yoğun bakımda bulunuyor.

11,4 milyon nüfuslu Belçika'da bugüne kadar en az bir doz aşı yapılan kişi sayısı 6 milyonu aştı. Böylece yetişkin nüfusun yüzde 65'ine aşı yapılmış oldu. Bu kişilerin 3,4 milyonuna ise ikinci doz da uygulandı.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, aşılamaların önemine dikkati çekmek için "Aşılar bize normal hayatımızı geri getirecek." dedi.

Herkesin özgürlüğüne kavuşması için tam olarak aşılanması gerektiğini vurgulayan de Croo, bu nedenle ilk doz aşıyı yaptıran herkesin ikinci dozu da yaptırmasını istedi.

İngiltere'ye seyahatler için karantina şartı

Öte yandan Belçika hükümetinin bugün aldığı kararlar arasında İngiltere ile seyahatlerin kısıtlanması da yer aldı.

Koronavirüsün ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının sıkça rastlandığı İngiltere'ye gidecek Belçikalıların dönüşte karantina girmesi şartı getirildi.

Hükümet ayrıca aralarında Ürdün, Katar, Hindistan, Gürcistan, Pakistan ile bazı Afrika ve Güney Amerika ülkelerinin de bulunduğu 26 ülke için de benzer seyahat kısıtlaması koydu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi
'COVİD-19 AŞI HATIRASI' AFİŞİ ÖNÜNDE AŞI OLDULAR
'COVİD-19 AŞI HATIRASI' AFİŞİ ÖNÜNDE AŞI OLDULAR
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği gün geldi çattı: Dijital karneler, e-Okul üzerinden erişime açıldı
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği gün geldi çattı: Dijital karneler, e-Okul üzerinden erişime açıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Boris Johnson Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Enis Arıkan Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Gareth Bale Nihat Özdemir Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Belçika salgın kısıtlamalarını biraz daha gevşetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 22:16:52. #1.14#

title