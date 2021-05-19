Belçika sahilinde İngiltere'ye geçmeye çalışan 49 göçmen kurtarıldı
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Belçika sahilinde İngiltere'ye geçmeye çalışan 49 göçmen kurtarıldı

Belçika sahilinde İngiltere'ye geçmeye çalışan 49 göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Belçika deniz polisinin, İngiltere'ye geçmeye çalışan ve botları sürüklenen 49 Vietnamlı göçmeni kurtardığı bildirildi.

Belçika deniz polisinin, İngiltere'ye geçmeye çalışan ve botları sürüklenen 49 Vietnamlı göçmeni kurtardığı bildirildi.

Belçika'nın kıyı kasabası Koksijde'nin belediye başkanı Marc Vanden Bussche, denizde botları akıntıya kapılan ve sürüklenen Vietnamlı göçmenlerin bazılarının hipotermi nedeniyle tedaviye alındığını açıkladı.

Göçmenlerin Fransa'dan botla yola çıktıkları ve İngiltere'ye ulaşmaya çalıştıkları ancak kötü hava şartları nedeniyle denizde sürüklenmeye başladıkları belirtildi.

Belçikalı yetkililer, İngiltere'ye ulaşmak isteyen göçmenlerin denizde sık sık benzer tehlikeli durumlarla karşılaştıklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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