Belçika Prensesi Elisabeth, askere yazıldı
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Belçika Prensesi Elisabeth, askere yazıldı

Belçika Prensesi Elisabeth (18), Brüksel'deki Kraliyet Askeri Akademisi'nde öğrenim görmeye başladı.

Belçika Prensesi Elisabeth, askere yazıldı
18.09.2020 15:31 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:34
Belçika Prensesi Elisabeth (18), Brüksel'deki Kraliyet Askeri Akademisi'nde öğrenim görmeye başladı. Prenses acemi birliğyle eğitim kampında görüntülendi.  

Belçika Kralı Philippe'in büyük kızı, Prenses Elisabeth askeri eğitimine Brüksel'deki Kraliyet Askeri Akademisi'nde başladı. Prenses Elisabeth ve169 asker silah arkadaşılarıyla ilk gün içtimaya çıktı. Askeri kamuflajla görüntülenen Prenses Elisabeth, dört haftalık acemi eğitiminden sonra sosyal bilimler eğitimi görecek. Prenses Elisabeth silahla ateş talimi de gerçekleştirdi.

- Belkçika

Kaynak: DHA

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