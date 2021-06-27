Belçika-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Belçika-Portekiz maçı hangi kanalda? Belçika-Portekiz maçı muhtemel 11'ler!
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Belçika-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Belçika-Portekiz maçı hangi kanalda? Belçika-Portekiz maçı muhtemel 11'ler!

Belçika-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Belçika-Portekiz maçı hangi kanalda? Belçika-Portekiz maçı muhtemel 11'ler!
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Belçika Portekiz maçı ile EURO 2020'de Son 16 heyecanı devam ediyor. Turnuvanın flaş isimlerinden Ronaldo'nun forma giydiği Portekiz'in performansının merak edildiği mücadelede Belçika ise Lukaku ve Hazard gibi silahlarını kullanacak. Peki, Belçika Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek? Belçika-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Belçika-Portekiz maçı hangi kanalda? Belçika-Portekiz maçı muhtemel 11'ler!

Belçika Portekiz maçı ile EURO 2020'de Son 16 heyecanı devam ediyor. Turnuvanın flaş isimlerinden Ronaldo'nun forma giydiği Portekiz'in performansının merak edildiği mücadelede Belçika ise Lukaku ve Hazard gibi silahlarını kullanacak. Peki, Belçika Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek? Belçika-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Belçika-Portekiz maçı hangi kanalda? Belçika-Portekiz maçı muhtemel 11'ler! İşte detaylar haberimizde…

BELÇİKA PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2020 Son 16 Turu mücadelesinde Belçika, Portekiz'i konuk edecek. 27 Haziran Pazar günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

BELÇİKA - PORTEKİZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Belçika: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; Mertens, Lukaku, E. Hazard

Portekiz: Rui Patrício; Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro; Palhinha, Sanches, Moutinho; Bernardo, Ronaldo, Jota

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Belçika-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Belçika-Portekiz maçı hangi kanalda? Belçika-Portekiz maçı muhtemel 11'ler! - Haberler
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