- Belçika polisinden siyahi milletvekile şiddet iddiası - Belçika polisinden siyahi milletvekile şiddet iddiası Avrupa Parlamentosunun siyahi milletvekili Pierrette Herzberger-Fofana, iki siyahiyi taciz eden 9 polisin fotoğrafını çektiği sırada Belçika polisi tarafından şiddete uğradığını açıkladı.

- Belçika polisinden siyahi milletvekile şiddet iddiası

BRÜKSEL - Avrupa Parlamentosunun siyahi milletvekili Pierrette Herzberger-Fofana, iki siyahiyi taciz eden 9 polisin fotoğrafını çektiği sırada Belçika polisi tarafından şiddete uğradığını açıkladı. Yeşiller Partisi Eş Başkanı Philip Lamberts de polis memurlarının cezalandırmasını talep etti.

Avrupa Parlamentosu'nun siyahi milletvekili ve Alman vatandaşı Pierrette Herzberger-Fofana, bugün gerçekleştirilen genel kurul oturumundan önce Belçika polisinin şiddetine uğradığını açıkladı. Fofana, "Dün Kuzey İstasyonu'nda 9 polisin iki siyahiyi taciz ettiğini gördüm. Telefonumla fotoğraf çektim. 4 tanesi silahlı olan polis memurlarından birisi beni duvara itti. Çantamı zorla aldı. Bana aşağılayıcı tavırla yaklaştı. Bu, siyahlara ve tüm azınlıklara yönelik sistematik, kurumsallaşmış ırkçılıktır" dedi. Fofana AP milletvekili olduğunu söylemesine, 2 pasaportu ve AP akreditasyon kartını göstermesine rağmen polisin kendisine inanmadığını öne sürerek yaşadığı olayı "travmatik" olarak nitelendirdi.

Fofana'nın bağlı olduğu Yeşiller Partisi Eş Başkanı Philippe Lamberts, AP Başkanı David Sassoli'den Belçika makamlarına yönelik resmi bir protesto gerçekleştirmesini istedi. Meslektaşının herhangi bir suç işlemediğini belirten Lamberts, Belçika'da fotoğraf çekmenin yasal olduğunu ancak polis şiddetinin suç olduğunu dile getirdi. "Kesinlikle meslektaşımın ten rengi, yaşanan olayda faktör oldu" diyen Lamberts, söz konusu polis memurlarının cezalandırmasını talep etti. Lamberts, "Ben Phillippe Lambert olarak polis şiddetine kınıyorum. Belçika polisi vekilime saldırdı ve tahammül edilmez. Vekilim sadece olay anında fotoğraf çekmek istemiştir" ifadelerini kullandı.

Mali doğumlu Pierrette Herzberger-Fofana, Mayıs 2019'dan bu yana Avrupa Parlamentosu'nda Yeşiller grubu milletvekili.

Kaynak: İHA