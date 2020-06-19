Belçika polisinden "ırkçılık" suçlamalarına karşı protesto
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Belçika polisinden "ırkçılık" suçlamalarına karşı protesto

Belçika'nın başkenti Brüksel'de polisler, ırkçılıkla suçlandıkları gerekçesiyle gösteri yaptı.

Belçika polisinden
19.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:02

Belçika'nın başkenti Brüksel'de polisler, ırkçılıkla suçlandıkları gerekçesiyle gösteri yaptı.

Adalet Sarayı önünde toplanan yaklaşık 200 polis, ırkçılık suçlamalarına karşı tepkilerini kelepçelerini yere atarak ve araç sirenlerini çalarak gösterdi.

Polisler, gösteriye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske takarak katıldı.

Belçika Federal ve Yerel Polisi, yayımladıkları ortak mektupta, karşılıklı saygı çağrısında bulunarak sistematik ırkçılık suçlamalarını reddetti.

Belçika polisi "ırkçılıkla" suçlanıyor

Belçika polisi, ülkedeki kimi kesimlerce ırkçılıkla suçlanıyor. Bunun son örneği, Mali kökenli Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Pierrette Herzberger-Fofana'nın, Belçika polisi tarafından ırkçı saldırıya uğradığı gerekçesiyle şikayette bulunması olmuştu.

Almanya'dan milletvekili olan 71 yaşındaki Herzberger-Fofana, AP Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu'nda, polisin siyahi olduğu için kendisine sert davrandığını iddia etmişti.

Polisin sert şekilde telefon ve çantasını aldığını, bacaklarını ayırarak duvara dayadığını ve aramak istediğini anlatan Herzberger-Fofana, "Bunun ayrımcı ve ırkçı eğilimleri olan bir davranış olduğunu düşünüyorum. Beni aşağıladılar. Bugün şikayette bulundum çünkü polis şiddeti soruşturulmalı." ifadesini kullanmıştı.

AP Başkanı David Sassoli de Belçika Başbakanı Sophie Wilmes'e yazdığı mektupta, Herzberger-Fofana'nın yaşadığı "travmatik olayı" sert biçimde kınayarak, konunun çözüme kavuşturulması için gerekli önlemlerin alınması talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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