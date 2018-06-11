Belçika Polisi mi Irkçı Türk Gençleri mi Saygısız?
Türkiyeli bir grubun Belçika'da bir otobanda düğün konvoyu yaptıkları eğlenceyi abarttıkları için kamu düzenini bozmakla yargılanmalarına dair bu ülkede yaşayan Türkiyeli göçmenler ne düşünüyor?
Türkiyeli bir grubun Belçika'da bir otobanda düğün konvoyu yaptıkları eğlenceyi abarttıkları için kamu düzenini bozmakla yargılanmalarına dair bu ülkede yaşayan Türkiyeli göçmenler ne düşünüyor? Euronews Türkçe sordu.
Author: euronews-tr
Tags: Türkiye Polis Yargılama mahkeme Dava Belçika Posted: 11 juni 2018
Kaynak: Euronews.com