Belçika'nın sömürgeci kralının adını taşıyan tünele yeni isim veriliyor
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Belçika'nın sömürgeci kralının adını taşıyan tünele yeni isim veriliyor

08.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:08
Belçika'nın sömürgeci kralının adını taşıyan tünele yeni isim veriliyor

Belçika'nın sömürgeci döneminin kralı 2. Leopold'un adının verildiği tünele geçen yıl hayatını kaybeden Belçikalı kadın şarkıcı ve oyuncu Annie Cordy'nin isminin verilmesi kararlaştırıldı.

Belçika'nın sömürgeci döneminin kralı 2. Leopold'un adının verildiği tünele geçen yıl hayatını kaybeden Belçikalı kadın şarkıcı ve oyuncu Annie Cordy'nin isminin verilmesi kararlaştırıldı.

ABD'de siyahi George Floyd'un geçen yaz polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Belçika'da sömürgeci geçmişe artan tepkilerden sonra eski kralın adını taşıyan tünelin isminin değiştirilmesi için halkın katılımıyla yapılan oylama sonuçlandı.

Dünya Kadınlar Günü'nde açıklanan oylama sonucuna göre, Brüksel'de yaşayan 30 binden fazla kişinin katıldığı oylamada 15 kadının ismi arasında Annie Cordy en çok oyu aldı. Kent merkezindeki 2,5 kilometrelik tünelin ismi yenileme çalışmalarının sona ereceği sonbahar aylarında resmen değiştirilecek.

Belçikalı sanatçı Cordy, eylül ayında 92 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Cordy, sanat hayatı boyunca yüzlerce şarkı kaydetti ve çok sayıda film, televizyon dizisi ve oyunda rol aldı.

Geçen yaz ABD'deki George Floyd protestoları Avrupa'ya da sıçramış, Belçika'da siyahilerin hakları için yapılan gösterilerde sömürgeci Kral 2. Leopold'un heykelleri ve büstleri saldırıya uğramıştı. Ülkenin bazı şehirlerinde eski kralın büstleri ve heykelleri kaldırılmış, 1865-1909 döneminde Belçika'yı idare eden kralı anımsatan sokak isimleri, otobüs durakları ve heykellerin kaldırılması için kampanya başlatılmıştı.

Belçika'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sömürgeci geçmişinin simgesi olan Kral 2. Leopold, kendi mülkü ilan ettiği Kongo'yu yıllarca yağmalamış, milyonlarca kişinin ölümüne neden olmuş, cani uygulamalarıyla zaman içinde "Kongo Kasabı" olarak anılmıştı. Kongo, Belçika'dan bağımsızlığını 1960'ta kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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