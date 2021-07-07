Belçika'nın Seul Büyükelçisi, eşinin karıştığı olaylar nedeniyle "acilen" ülkeye çağrıldı
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Belçika'nın Seul Büyükelçisi, eşinin karıştığı olaylar nedeniyle "acilen" ülkeye çağrıldı

Belçika'nın Seul Büyükelçisi, eşinin karıştığı olaylar nedeniyle 'acilen' ülkeye çağrıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'deki büyükelçisi Peter Lescouhier'den, eşinin birkaç ay arayla iki kişiyi darbetmesi üzerine, acilen Brüksel'e dönmesini istedi.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'deki büyükelçisi Peter Lescouhier'den, eşinin birkaç ay arayla iki kişiyi darbetmesi üzerine, acilen Brüksel'e dönmesini istedi.

Seul Büyükelçisi Lescouhier'nin eşi Xiang Xueqiu'nun nisan ayında Seul'de alışveriş yaparken tartıştığı mağaza çalışanını tokatlamasının ardından bu kez de sokaktaki bir temizlik görevlisini darbettiği haberleri üzerine, Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes'in, büyükelçinin çağrılmasını istediği bildirildi.

Nisan ayındaki tokatlama olayı nedeniyle Belçika'ya çağrılan ve bu ay sonunda görevi bitecek büyükelçinin, ikinci olay nedeniyle "gecikmeden" ülkeye dönmesi istendi. Wilmes'in, Güney Kore ile Belçika arasındaki mükemmel ilişkileri sürdürmek için böyle bir karar verdiği belirtildi.

Lescouhier'nin eşinin karıştığı ilk olay Güney Kore basınında geniş yer bulmuştu. Büyükelçinin sosyal medyada yazılı açıklamayla özür dilemesi yeterli bulunmamış, ayrıca sözlü özür dilemesi istenmişti.

Geçen hafta meydana gelen ikinci olayda ise Xiang Xueqiu'nun sokaktaki bir temizlikçinin süpürgesinin koluna çarpması üzerine temizlikçiye kendi süpürgesiyle vurduğu kaydedilmişti.

Dışişleri Bakanı Wilmes, ilk olaydan sonra büyükelçinin "görevini artık huzurlu şekilde yapamayacağını" belirterek ülkeye dönmesini istemişti. Lescouhier'nin görevi bu ay sonunda bitiyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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