Belçika'nın Puurs kasabasındaki Pfizer fabrikası
22.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:53
Pfizer fabrikasından detaylar Pfizer üretim sahasındaki inşaat çalışmaları Belçika'nın Puurs kasabasındaki Pfizer fabrikasıBioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı, Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in Belçika'nın Puurs kasabasındaki fabrikasında üretiliyor.
Pfizer fabrikasından detaylar
Pfizer üretim sahasındaki inşaat çalışmaları Belçika'nın Puurs kasabasındaki Pfizer fabrikası
BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı, Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in Belçika'nın Puurs kasabasındaki fabrikasında üretiliyor. Pfizer üretim sahasında inşaat çalışmaları nedeniyle Kovid-19 aşı teslimatlarının ertelenebileceği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir