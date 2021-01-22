Belçika'nın Puurs kasabasındaki Pfizer fabrikası
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Belçika'nın Puurs kasabasındaki Pfizer fabrikası

22.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:53

Pfizer fabrikasından detaylar Pfizer üretim sahasındaki inşaat çalışmaları Belçika'nın Puurs kasabasındaki Pfizer fabrikasıBioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı, Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in Belçika'nın Puurs kasabasındaki fabrikasında üretiliyor.

Pfizer fabrikasından detaylar

Pfizer üretim sahasındaki inşaat çalışmaları Belçika'nın Puurs kasabasındaki Pfizer fabrikası

BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı, Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in Belçika'nın Puurs kasabasındaki fabrikasında üretiliyor. Pfizer üretim sahasında inşaat çalışmaları nedeniyle Kovid-19 aşı teslimatlarının ertelenebileceği bildirildi.

Belçika'nın Puurs kasabasındaki Pfizer fabrikası
Belçika'nın Puurs kasabasındaki Pfizer fabrikası
Belçika'nın Puurs kasabasındaki Pfizer fabrikası
Belçika'nın Puurs kasabasındaki Pfizer fabrikası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

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