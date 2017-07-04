Belçika'nın İlk Minareli Camisine Büyük Ayıp

Flaman Hükümeti, Belçika'nın Beringen kentinde bulunan Belçika'nın ilk minareli camisi olan Fatih Camii'nin destek alan camiler listesinden çıkarıldığını açıkladı. Bu karar Belçika Müslüman toplumunu şoka uğrattı.



Geçtiğimiz yıl, 15 Temmuz tarihinde Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) tarafından Türkiye'de meydana gelen darbe girişimi Belçika'da yaşanan bir takım olaylar sonrası Belçika Diyanet Vakfı'na bağlı Beringen Fatih Camii, adeta hedef haline gelmişti.



FETÖ darbe girişimi sonrası Belçika'nın Beringen şehrinde meydana gelen olayların ardından, başta Belçika basını olmak üzere, Belçika kamuoyu ve bazı Belçikalı siyasiler provokatörlükle ve casuslukla suçlanan Beringen Camii yönetimi hakkında iddialarda bulunmuşlardı.



Daha önce yaptığı açıklamalarda Beringen Fatih Camii ile ilgili soruşturma açıldığını ve caminin kapatılması gerektiğini açıklayan Flaman Bölge Hükümeti İçişleri Bakanı Liesbeth Homans (NVA - Milliyetçi Flaman Hareketi Partisi) 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne günler kala, söz konusu caminin destek alan camiiler listesinden çıkarıldığını açıkladı.



Bakan Homans, FETÖ'yü savundu



Konuyla ilgili basına açıklama yapan Bakan Liesbeth Homans, bu kararı almasında cami yönetimi tarafından kendisine gönderildiği mektubun etkili olduğunu açıkladı. Söz konusu mektupla ilgili konuşan Bakan Homans, "Cami yönetimi tarafından gönderilen mektupta, Gülen Hareketi ile İslam Devleti aynı çizgiye konularak, bu tür organizasyonlara karşı savaş açtıkları yazılmış. Oysa Gülen Hareketi, bizim terör örgütü listemizde yer almıyor. Ben Bakan olarak, bu tür hareketlerin bu şekilde hedef haline getirilmesine karşıyım" açıklamasında bulundu.



Belediye Başkanı karara tepkili



Beringen Belediye Başkanı Maurice Webers (SPA - Sosyalist Parti), gece saat 1'e doğru Bakan Homans'tan aldığı mail ile bu kararı öğrendiğini belirterek, "Bu kararı kınıyorum ancak cami kapanmayacak. Sadece destek alan camiler listesinden çıkarıldığı için maddi yardımları başka yerlerden edinmesi gerekecek ve bunun daha farklı sıkıntılara sebep olabileceği kesin" açıklamasında bulundu. - BRÜKSEL