Belçika'nın iki bölgesel hükümeti Polonya'daki temsilciliğini süresiz olarak kapattı

Belçika'nın Valonya ve Frankofon toplumu hükümetleri Polonya'daki temsilciliğini süresiz olarak kapattı.

Belçika'nın Valonya ve Frankofon toplumu hükümetleri Polonya'daki temsilciliğini süresiz olarak kapattı. İki bölge başbakanları yaptıkları ortak açıklamada, Polonya hükümetinin son yıllardaki uygulamalarının demokrasiyi ve Avrupa entegrasyonunu tehdit ettiğini, bu durumu kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

Belçika'nın Valonya ile Frankofon toplumu hükümetleri, Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan ortak temsilciliğini süresiz olarak kapatma kararı aldı. Kapatma kararına ilişkin olarak Valonya Başbakanı Elio de Ripo ve Frankofon Toplumu Hükümeti Başbakanı Pierre-Yves Jeholet yaptıkları ortak açıklamada mevcut Polonya hükümetinin uygulamalarını eleştirdi. Açıklamada, "Son birkaç yıldır mevcut hükümetin otoritesindeki aşırılıkları hukukun üstünlüğünü sarstı. Kuvvetler ayrılığına ve yargının bağımsızlığına yapılan saldırılar demokrasiyi ve Avrupa entegrasyonunu tehdit ediyor. Bu durumu kabul etmemiz mümkün değil" denildi. Süresiz olarak kapatılan temsilcilik, söz konusu iki bölgeyi kültür, spor ve turizm alanında temsil ederek bilimsel değişim programları yürütüyordu.

Polonya son yıllarda özellikle yargı alanında yaptığı düzenlemeler dolayısıyla Avrupa Birliği kurumları tarafından çok defa eleştirilmiş, bu ülke hakkında çok sayıda inceleme başlatılmıştı. Avrupa Adalet Divanı da mülteci kabul etmemesi, Bialowieza Ormanı'ndaki ağaç kesimi ve Yüksek Yargı bünyesinde oluşturulan Disiplin Dairesi nedeniyle Polonya aleyhinde kararlara imza atmıştı. Son olarak Polonya, AB bütçesinin üye ülkelere dağıtımında hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasının ardından Macaristan'la birlikte AB bütçesini veto etmişti. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı