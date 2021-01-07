Belçika'nın elektrik tüketimi Kovid-19 nedeniyle yüzde 7 düştü
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Belçika'nın elektrik tüketimi Kovid-19 nedeniyle yüzde 7 düştü

07.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:20
Belçika'nın elektrik tüketimi Kovid-19 nedeniyle yüzde 7 düştü

Belçika'da elektrik tüketimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de önceki yıllara göre yüzde 7 azaldı.

Belçika'da elektrik tüketimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de önceki yıllara göre yüzde 7 azaldı.

Belçika elektrik dağıtım sistem operatörü Elia, ülkenin 2020 yılı elektrik üretim ve tüketim verilerini içeren çalışmasını yayımladı.

Buna göre, ülkede 2020'de toplam elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların oranı bir önceki yıla göre yüzde 31 artarak 15,1 teravatsaat oldu. Böylece elektrikte, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan üretimin oranı yüzde 18,6'ya ulaştı.

Belçika'da önemli rol oynayan nükleer santrallerden elektrik üretimi ise geçen yıl azaldı. Ülkede 2019 yılında elektrik üretiminim yüzde 48,7'sini karşılayan nükleer santrallerin oranı 2020'de yüzde 39,1'e düştü.

Söz konusu dönemde, elektrik üretiminde doğal gaz çevirim santrallerinin payı ise yüzde 34,4 olarak gerçekleşti.

Ülkede, salgın nedeniyle 2020 yılında toplam elektrik tüketimi ise 81 teravatsaat seviyesine indi. Böylece, Belçika 2020 yılında önceki 5 yılın ortalamasının yüzde 7 altında elektrik tüketti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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