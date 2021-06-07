Belçika'nın başkenti Brüksel'de açık havada maske takma zorunluluğu kalkıyor

Avrupa Birliği (AB) kurumlarıyla NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de, açık havada maske takma zorunluluğu kaldırılıyor.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarıyla NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de, açık havada maske takma zorunluluğu kaldırılıyor.

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, Kovid-19 salgını durumunda iyileşme ve artan aşılamalarla birlikte kamusal açık alanlarda 9 Haziran'dan itibaren maske takma zorunluluğu bulunmayacağını açıkladı.

Close, toplu taşıma ve kapalı alanlar dışında yalnızca kalabalık caddeler ve açık havadaki yoğun alışveriş bölgelerinde maske zorunluluğu olacağını belirterek, "Herkesin temkinli ve sorumlu davranmasını bekliyoruz." dedi.

Brüksel'deki 19 belediye, kendi bölgelerinde nerelerde maske takılması gerektiğini halka duyuracak. Sosyal mesafeyi korumanın mümkün olmadığı çok kalabalık yerlerde maske takmanın önemi vurgulanacak. Ayrıca 22.00-05.00 arasında kamusal alanlarda alkol tüketim yasağı da kaldırılacak.

Federal hükümetin Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, geçen hafta maske yasağının kaldırılmasını yakın zamanda mümkün görmediğini söylemişti.

Vandenbroucke, yeteri kadar kişi Kovid-19 aşısının iki dozunu birden olana kadar maske mecburiyetinin süreceğini, zorunluluğun eylül veya ekimde kalkabileceğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam