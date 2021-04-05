Belçika'nın Anvers limanında 27 ton kokain ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belçika'nın Anvers limanında 27 ton kokain ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
Belçika'nın Anvers limanında 27 ton kokain ele geçirildi

Belçika'nın kuzeyindeki Anvers kentinde bulunan limanda son 42 günde toplam 27 ton kokain yakalandığı bildirildi.

Belçika'nın kuzeyindeki Anvers kentinde bulunan limanda son 42 günde toplam 27 ton kokain yakalandığı bildirildi.

Anvers savcılığından yapılan açıklamada, uyuşturucunun 11 tonunun, 2 Nisan gecesi limandaki bir konteynırda ele geçirildiği ve kokainin toplam piyasa değerinin 1,4 milyar avroya yakın olduğu belirtildi.

Savcılık, şifreli mesajlaşma imkanı sağlayan Sky ECC telefonlarının ve yazılımının kırılmasından sonra yakalanan uyuşturucu miktarının ciddi oranda arttığına işaret ederek bugüne kadar şifreli mesajlaşmada kullanılan telefonların şifrelerinin çözülmesiyle 1 milyar civarında mesajın incelendiğini aktardı.

Belçika polisi, 2018 sonunda başlayan bir soruşturmada uyuşturucu çetelerinin şifreli telefonlar kullanmaya başladığını belirlemiş ve bundan sonra yürütülen çalışmalarda şifrelerin çözülmesiyle uyuşturucu kaçakçılarına operasyonlar düzenlenmişti.

Son olarak geçen ay yine Anvers ve Limburg kentlerinde Avrupa'daki son yılların en büyük operasyonu düzenlenmiş ve 17 ton kokain ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Okay Yokuşlu Abdullah Avcı İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Belçika'nın Anvers limanında 27 ton kokain ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 15:58:04. #1.14#
title