Belçika, Mali'ye asker gönderiyor

Belçika, Mali'de konuşlu Takuba Görev Gücü'ne 250 asker yollayacak.

Belçika basınında çıkan haberler de, gelecek yılın ortasından itibaren 250 Belçikalı askerin Mali'ye gönderileceği kaydedildi.

Bölgede hali hazırda 115 Belçikalı askerin görev yaptığı belirtildi.

Takuba Görev Gücü

Fransa'nın bölgede 2014'ten bu yana yürüttüğü Barkhane Operasyonu'nun bir parçası olan Takuba, Nijer, Mali ve Burkina Faso sınırında yer alan Liptako-Gourma bölgesinde görev yapıyor.

Adını Sahel'deki Touareg etnik grubunun kullandığı "Takoba" kılıcından alan Takuba gücünde Fransa, İsveç, Estonya, İtalya, Belçika, Hollanda, Portekiz ve Çekya'dan 500'e yakın asker bulunuyor.

Sahel'deki terör sorununu ortadan kaldırmak amacıyla Fransa'nın girişimiyle 2020'de kurulan Takuba'ya Fransa'nın yakın müttefikleri Almanya, İspanya ve İngiltere ise katılmayı reddediyor.

Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 1 Ağustos 2014'te Sahel'de "Barkhane Operasyonu"nu başlatmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaklaşık 5 bin askerin görev yaptığı Barkhane Operasyonu'nu gelecek yılın ilk çeyreğinde sonlandıracaklarını ancak bölgeden çekilmeyeceklerini duyurmuştu.

Barkhane sonrası bölgenin güvenliğinde Takuba'nın etkin rol oynayacağı tahmin ediliyor.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri

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