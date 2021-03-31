Belçika mahkemesi, hükümetin Kovid-19 tedbirlerini kaldırmasına hükmetti
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Belçika mahkemesi, hükümetin Kovid-19 tedbirlerini kaldırmasına hükmetti

Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
Belçika mahkemesi, hükümetin Kovid-19 tedbirlerini kaldırmasına hükmetti

Belçika'da mahkeme, federal hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aldığı tedbirleri, uygun yasal zemin bulunmadığı gerekçesiyle 30 gün içinde kaldırması gerektiğine karar verdi.

Belçika'da mahkeme, federal hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aldığı tedbirleri, uygun yasal zemin bulunmadığı gerekçesiyle 30 gün içinde kaldırması gerektiğine karar verdi.

Belçika basınındaki haberlere göre, insan hakları örgütlerinin açtığı davaya bakan asliye mahkemesi, hükümetin salgın tedbirleri için gerekli yasal zemini oluşturmadığına hükmetti.

Hükümetin bu durumda gece sokağa çıkma yasağı, restoranların ve kafe gibi iş yerlerinin kapatılması, kişilerin topluca bir arada bulunmasının engellenmesi gibi kararlarını yasal zemine oturtmak için 30 gün süresi bulunuyor.

İnsan hakları örgütleri, hükümetin salgın tedbirlerini bakanlık kararnameleriyle yürüttüğünü, parlamentonun kararlarda sözü bulunmadığı için bunun yasal olmadığını savunuyordu. Hükümet, şubat ayında yeni bir "salgın yasası" teklif etmişti. Ancak bu yasa henüz parlamentodan geçmedi.

Hükümetin mahkeme kararına itiraz etmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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