Belçika mahkemesi, ayrılıkçı Katalan siyasetçinin İspanya'ya iadesi talebini reddetti
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Belçika mahkemesi, ayrılıkçı Katalan siyasetçinin İspanya'ya iadesi talebini reddetti

08.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:31
Belçika mahkemesi, ayrılıkçı Katalan siyasetçinin İspanya'ya iadesi talebini reddetti

Belçika mahkemesi, Katalonya'nın bağımsızlığı için referandum düzenlenmesindeki rolü nedeniyle ayrılıkçı Katalan siyasetçi Lluis Puig'in İspanya'ya iade edilmesi talebini geri çevirdi.

Belçika mahkemesi, Katalonya'nın bağımsızlığı için referandum Haberi, referandum Haber'>referandum düzenlenmesindeki rolü nedeniyle ayrılıkçı Katalan siyasetçi Lluis Puig'in İspanya'ya iade edilmesi talebini geri çevirdi.

Puig hakkında AB ülkelerinde tutuklanmasını gerektiren bir yakalama emri bulunuyordu.

Brüksel'deki bir mahkemenin Ağustos 2020'de yakalama emrini reddetmesinin ardından bir üst mahkemeye taşınan konu bir kez daha reddedilmiş oldu.

Davaya bakan Belçikalı savcı, "Puig'in Belçika sınırları içinde suç işlemediği" gerekçesiyle bu ülkede suçlanamayacağını savundu.

Katalonya özerk yönetiminde İspanya Anayasa Mahkemesince yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak İspanya tarafından suçlanan Puig, 2017'den beri eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont gibi Belçika'da yaşıyor.

Puig gibi bazı ayrılıkçı Katalan siyasetçiler, referandumun yasa dışı ilan edilmesi nedeniyle suçlandıkları İspanya'dan ayrılarak Belçika'ya gelmişti.

İspanyol makamlarının, Belçika'daki son mahkeme kararının ardından ayrılıkçı Katalanların iadesi için yeniden girişimde bulunmaları bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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