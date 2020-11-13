Belçika Kuran yakmak isteyen Danimarkalıları sınır dışı etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Belçika Kuran yakmak isteyen Danimarkalıları sınır dışı etti

13.11.2020 06:32 | Son Güncelleme: 13.11.2020 06:37
Belçika Kuran yakmak isteyen Danimarkalıları sınır dışı etti

Brüksel’de Müslümanların yoğun yaşadığı bir mahallede Kuran yakmayı planlayan beş Danimarkalı aşırı sağcı Belçika tarafından sınır dışı edildi, bir yıl boyunca ülkeye girişleri yasaklandı.

Sığınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Sammy Mahdi, bu beş kişinin "kamu huzuruna ciddi bir tehdit olduğunu" söyledi.

Danimarkalıların Facebook sayfalarında yer alan bilgilere göre hepsi Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan ile ilişkili.

Paludan da Fransa'da Kuran yakma niyeti nedeniyle Çarşamba günü o ülkeden sınır dışı edilmişti.

Paludan'un Stram Kurs (Sert Çizgi) adlı partisi, İslam ve göç karşıtı bir politikaya sahip.

Partisinin Facebook hesabına yüklediği İslam karşıtı videolar, Paludan'ın bu yıl bir ay hapis yatmasına yol açmıştı.

Bugünkü olayda Brüksel'deki aşırı sağcıları takip eden polis, Faslıların yoğunlukla yaşadığı Molenbeek-Saint-Jean ilçesinde Kuran yakmayı planladığını anladı.

AFP'ye konuşan bir kaynağa göre polis tarafından sorgulanan zanlılar, savcılığa çıkarıldı.





Kendisi de Iraklı bir sığınmacının oğlu olan Sammy Mahdi, sınır dışı kararının doğru olduğunu söyledi:

"Hızla ülkeyi terk etmeleri istendi ve bunu yaptılar."

Paludan 30 Ekim'de Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, Kopenhag'daki Fransa Konsolosluğu'na "11 Ekim'de Paris'teki Zafer Takı'nda Kuran yakacağını haber verdiğini" söylemişti.

Bakan Mahdi, "Halihazırda kutuplaşmış olan toplumumuzda daha fazla nefret saçan insanlara ihtiyacımız yok" dedi.

Paludan'ın İsveç'teki Malmö kentindeki destekçileri Ağustos ayında Kuran yakmış, bu eylem şiddet içeren protestolara ve polislerle çatışmalara yol açmıştı.

BBC

İlgili Haberler

Viyana'yı kana bulayan teröristin Türkiye'den sınır dışı edildiği ortaya çıktı
Viyana'yı kana bulayan teröristin Türkiye'den sınır dışı edildiği ortaya çıktı
Sivillerin bölgeden çıkmasını engellemek isteyen Ermenistan, Laçın-Şuşa yolunu kapattı
Sivillerin bölgeden çıkmasını engellemek isteyen Ermenistan, Laçın-Şuşa yolunu kapattı
Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı
Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Özgür Özel Donald Trump İlham Aliyev Abdülhamit Gül
Magazin İlker Aksum Acun Ilıcalı Melek Baykal Ferzan Özpetek
Spor Tamer Tuna Caner Erkin Fatih Terim Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kaza Türk Medya Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belçika Kuran yakmak isteyen Danimarkalıları sınır dışı etti - Brüksel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 06:37:30. #1.15#
title