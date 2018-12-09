Belçika Kralı 4 bakanın istifasını kabul etti
Kral Philippe, İçişleri Bakanı Jambon, Maliye Bakanı Overtveld, Savunma Bakanı Loones, Mülteci ve Göç Bakanı Francken ve Belçika Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Demir'in istifalarını kabul etti.
Kral Philippe, İçişleri Bakanı Jambon, Maliye Bakanı Overtveld, Savunma Bakanı Loones, Mülteci ve Göç Bakanı Francken ve Belçika Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Demir'in istifalarını kabul etti.
Kaynak: Dunya.com