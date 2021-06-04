Belçika Kovid-19 tedbirlerini biraz daha gevşetti
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Belçika Kovid-19 tedbirlerini biraz daha gevşetti

Belçika Kovid-19 tedbirlerini biraz daha gevşetti
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Belçika hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için alınan tedbirlerin bazılarını gevşetme kararı aldı.

Belçika hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için alınan tedbirlerin bazılarını gevşetme kararı aldı.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo'nun açıkladığı kararlara göre, restoran, kafe ve bar gibi işletmeler sabah 5.00'ten gece 23.30'a kadar açık olabilecek. İç mekanlarını 9 Haziran'dan itibaren açmalarına izin verilen işletmeler her masaya en fazla 4 müşteri kabul edebilecek, masalar arasında en az 1,5 metre bulunacak.

Belçika hükümeti seyahatler konusunda bazı kararlar aldı. Buna göre, salgın durumunun olumlu seyrettiği yeşil ve turuncu bölgelerden ülkeye dönen kişiler karantinaya girmek zorunda olmayacak.

1 Temmuz'dan itibaren Belçika'da yaşayan kişiler Avrupa Birliği (AB) içinde salgın durumunun olumsuz seyrettiği ve "kırmızı bölge" olarak adlandırılan ülkelere seyahatlerini AB'nin Dijital Kovid Sertifikası ile yapabilecek. Kırmızı bölgelerden dönüşte "tam aşılı" olanlar için karantina mecburiyeti bulunmayacak.

Bunun için kişilerin seyahatten en az iki hafta önce Kovid-19 aşısının ikinci dozunu olmaları, virüs taşımadıklarını testle kanıtlamaları veya daha önce hastalığı atlattıklarını belgelemeleri gerekecek. Johnson and Johson aşısı olanlar için tek doz yeterli olacak.

AB içinde kısıtlamalara maruz kalmadan seyahat imkanı için hazırlanan ve kişilerin aşı olduğunu, PCR testinin negatif çıktığını veya daha önce hastalığı geçirdiğini gösterecek sertifikanın 1 Temmuz'da kullanıma girmesi bekleniyor.

Seyahatten önceki iki haftada henüz ikinci doz aşısını olmamış kişilerin PCR testi yaptırması istenecek. 12 yaşından büyük çocukların da test yaptırması zorunlu olacak. Henüz aşı olamamış kişilere iki kez ücretsiz test imkanı tanınacak.

Belçika'da yaşayan ve virüsün varyantlarının görüldüğü "yüksek risk" taşıyan bölgelerde iki haftadan uzun kalan kişilerin, aşılı olsalar bile 10 gün karantinaya alınması gerekecek. Belçika'da ikameti bulunmayan yabancıların zorunlu seyahatler dışında ülkeye girmeleri yine mümkün olmayacak.

Belçika'da açık havada düzenlenecek büyük etkinliklere de izin verilecek. 13 Ağustos'tan sonra organize edilecek açık hava etkinliklerine en fazla 75 bin kişi katılabilecek. Etkinliklerin nasıl düzenleneceğine ilişkin ayrıntılı kararlar daha sonra alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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