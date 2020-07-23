Belçika Kovid-19 ile mücadele tedbirlerini artırıyor
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Belçika Kovid-19 ile mücadele tedbirlerini artırıyor

Belçika'da Kovid-19 vakalarının son haftalarda artması üzerine salgınla mücadele tedbirlerinin sıkılaştırılması kararlaştırıldı.

Belçika Kovid-19 ile mücadele tedbirlerini artırıyor
23.07.2020 15:43 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:43

Belçika'da Kovid-19 vakalarının son haftalarda artması üzerine salgınla mücadele tedbirlerinin sıkılaştırılması kararlaştırıldı.

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, Ulusal Güvenlik Konseyinin vakalardaki artış üzerine yaptığı toplantıda aldığı kararları duyurdu.

Son haftalarda yüzde 100'e yaklaşan vaka artış hızını hatırlatan Wilmes, "Bu da gösteriyor ki salgın yeniden hız kazanıyor. Önlemleri sıkılaştırmamızı kimse istemiyor ama yarın pişman olmaktansa bugün katı olmayı tercih ederiz." dedi.

Wilmes'in aktardığı kararlara göre, daha önceki önlemlerin gevşetilmesinde beşinci aşamaya geçilmeyecek, bunun yerine artan tedbirler kapsamında kamuya açık bazı alanlarda maske zorunluluğu getirilecek.

Hafta sonu başlayacak uygulama çerçevesinde açık hava pazar yerleri ile halkın yoğun olarak alışveriş yaptığı cadde ve sokaklar gibi kamuya açık alanlarda maske takmak zorunlu olacak. Ayrıca, gece geç saatlere kadar açık kalabilen bazı dükkanlar bundan böyle 22.00'de kapanacak.

Bunların dışında kafe ve restoranlara gidenlerden telefon numarası ve e-posta adreslerini vermeleri istenecek. Müşterilere ait bu bilgiler 14 gün boyunca saklanacak, daha sonra silinecek. Bu tür bilgilerin toplanması için kullanılacak standart bir form cumartesi gününe kadar hazırlanacak.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında, ülkedeki belediye başkanlarının da kendi bölgelerinde ek tedbir alabilmelerine imkan tanındı. Bunlar arasında ihtiyaç duyulan bölgelerde maske takma zorunluluğu ve acil durumlarda kısmi sokağa çıkma yasağı gibi tedbirler bulunuyor.

Belçika'ya Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Schengen bölgesi dışından gelenlerin 14 gün karantinada kalma zorunluluğu da devam ediyor. Belçika'ya seyahat edenlerin ülkeye girişte form doldurarak adres ve telefon gibi bilgilerini vermeleri isteniyor.

Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya, İsveç, Lüksemburg ile AB ülkelerinin bazı bölgeleri ve İngiltere'nin bazı şehirlerinden gelenlerin zorunlu karantina yerine gönüllü karantinada kalması, ayrıca test yaptırması talep ediliyor.

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 64 bin 627'ye ulaşmıştı. Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısının yüzde 92 artışla 192 olduğunu, hayatını kaybedenlerin sayısının 3 artarak 9 bin 808'e yükseldiğini bildirmişti. Belçika genelindeki 369 yeni vakanın 179'u Hollanda sınırındaki kuzey kenti Anvers'te tespit edilmişti.

Kaynak: AA

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