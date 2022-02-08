Belçika, Kovid-19'a karşı 4'üncü doz aşılamaya geçiyor

Belçika'da bağışıklığı düşük kişiler için Kovid-19'a karşı 4'üncü doz aşıların uygulanmasına başlanıyor.

Flamanca konuşulan bölgenin Sağlık Bakanı Wouter Beke, bugünden itibaren bağışıklığı düşük kişiler için 4'üncü doz Pfizer- Biontech veya Moderna aşıları için davetiye gönderildiğini duyurdu.

Beke, bu grubun Eylül 2021'de 3'üncü aşılarını aldıklarını anımsatarak ilk etapta 200 bin kişiye davetiye gönderileceğini söyledi.

Belçika'da 11 milyon 400 binlik toplam nüfusun yüzde 74'ü en az 1 doz aşıyı olurken takviye dozlarını yüzde 49'luk kesim aldı.

Ülkede son günlerde vakaların azalmaya başlamasıyla salgın tedbirlerinin gevşetilmesi gündemde.

Hükümetin İstişare Komitesi cuma günü toplanarak şu anda tedbirlerle ilgili uygulanan "kırmızı" kod yerine "turuncu" koda geçmeyi değerlendirecek.

Öte yandan günlük ortalama vaka sayısı 38 bin civarında seyrediyor.